Pleite in 2 Sätzen! Djokovic in Rom ausgeschieden

Der 24-fache Major-Sieger, der am 22. Mai 37 Jahre alt wird, hat damit nach dem Halbfinal-Aus in Monte Carlo weiterhin keinen Turniersieg in diesem Jahr geschafft. Mit einem Doppelfehler beendete der „Djoker“ sein viertes Turnier in diesem Jahr und erntete beim Abgang sogar einige Pfiffe.