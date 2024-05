Erster Neuzugang! KAC holt Angreifer aus Dänemark

Der 26-Jährige, der 2016 im NHL-Draft von den Chicago Blackhawks ausgewählt worden war, spielte von 2017 bis 2023 hauptsächlich in der HockeyAllsvenskan (2. Liga in Schweden). Nur 2020/21 lief er für Düsseldorf in der DEL auf.

„Passt zur angestrebten Verjüngung“

„Wir hatten ihn schon seit einiger Zeit am Radar. Wir sehen ihn als sehr gutes Gesamtpaket für unser Team, zumal er in der abgelaufenen Saison auch im Scoring in für ihn neue Dimensionen vorgestoßen ist. Er passt auch zur angestrebten Verjüngung der Mannschaft“, so General Manager Oliver Pilloni.