Anhänger rollt mit Mädchen (6) über Böschung hinab

Dramatische Szenen am Muttertag in Neuhaus im Bezirk Völkermarkt: Festgeschnallt in einem Fahrradanhänger rollte eine Sechsjährige die steile Hofabfahrt und eine Böschung hinab. Der Vater konnte einen weiteren Absturz mit einem Sprung gerade noch verhindern – wurde dabei aber schwerst verletzt. Auch das Mädchen kam ins Krankenhaus.