Ein Kreuz erinnert an ein Weltkriegsschicksal

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben! So auch im romantischen Dorf Berg ob Leifling in der Gemeinde Neuhaus. 24 Bewohner leben dort auf 600 Meter Seehöhe nahe der Grenze zu Slowenien. „Wir sind wie eine große Familie, die zusammenhält“, sagt Regina Wiedl. Die Amtsleiterin von Neuhaus hat dort ein Haus gebaut. Es steht auf dem Grund, wo früher Andrij Iluk ( 1985) in einer Hütte gelebt hatte. Er war 1911 in Rozen Wielki in der heutigen Ukraine geboren und im Zweiten Weltkrieg in ein Gefangenenlager gekommen. Von dort hat es ihn dann in den Ort an der Grenze verschlagen, wo er als Knecht bei zwei Bauern gearbeitet hat. „Wir haben den armen Kerl schließlich bei uns aufgenommen. Er war sehr fleißig“, erinnert sich Wiedls Oma Helga Kresnik (82).