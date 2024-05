Lenker werden bei Baustellen viel Geduld brauchen

Die Geduld der Bevölkerung und Autofahrer ist in den nächsten Monaten gefragt, denn die ganze Landeshauptstadt ist voll mit Baustellen. Das beginnt in der Innenstadt und hört bei Autobahnzubringern auf. Viele Grabungsarbeiten der Klagenfurter Stadtwerke finden statt, um die Stadt auf Fernwärme umzurüsten. Auch die Geschäftsfelder Wasser, Gas und Glasfaser sind betroffen. „Wir wollen Klagenfurt zukunftsfit machen“, sagt Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole. „Bei der Verlegung, Umlegung und Sanierung von Leitungen sind ganze Straßenzüge in die Projekte involviert.“