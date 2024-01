Genfer Salon: Was bleibt von der Traditionsmesse?

Der Genfer Autosalon feiert Ende Februar sein Comeback. 2024 ist für die traditionsreiche Automesse ein wichtiges Jubiläumsjahr, denn 1924 und damit vor 100 Jahren wurde die Show zum ersten Mal in einem internationalen Format abgehalten. In den Jahren 2020 bis 2023 wurde das Event jedoch vier Mal in Folge abgesagt. Corona-Krise und der tiefgreifende Wandel in der Autoindustrie stellten die Messeveranstalter vor große Herausforderungen. Nun wurde ein neues Konzept entwickelt und das bescheidener dimensionierte Event unter dem Motto „Auto.Future.Now“ gestellt.