Kiew: Absturz-Flugzeug für Top-Militärs reserviert

Sollten eigentlich hochrangige Offiziere mitfliegen?

Auch die Ukraine will den Crash aufklären: Der SBU habe „eine strafrechtliche Untersuchung des Abschusses eines IL-76-Flugzeugs der russischen Luftwaffe in der Region Belgorod eingeleitet“, hieß es am Donnerstag. Brisant: Der Militärgeheimdienstes HUR behauptete, dass die abgestürzte Maschine eigentlich für wichtige russische Offizielle reserviert gewesen sei. Diese seien jedoch „im letzten Moment“ vom Inlandsgeheimdienst FSB dazu aufgefordert worden, andere Transportmöglichkeiten zu verwenden, erklärte HUR-Sprecher Andriy Yusov gegenüber „Radio Liberty“.