Kiewer Geheimdienst ermittelt zu Flugzeug-Abschuss

Der SBU habe „eine strafrechtliche Untersuchung des Abschusses eines Il-76-Flugzeugs der russischen Luftwaffe in der Region Belgorod eingeleitet“, hieß es in einer Erklärung des Geheimdiensts am Donnerstag. Man „ergreife derzeit eine Reihe von Maßnahmen, um alle Umstände des Absturzes aufzuklären“, so der SBU. Die Ermittlungen erfolgen demnach gemäß Artikel 438 des ukrainischen Strafgesetzbuches zur Verletzung der Kriegsgesetze.