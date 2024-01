Flugzeugabsturz: Ging die Ukraine in eine Falle?

Viele Fragen offen

Währenddessen sind noch viele Fragen offen. So ist unbeantwortet, warum auf dem Absturzort keine Leichen zu sehen sind, oder warum die Maschine noch am Vortag offenbar auf dem Weg in den Iran war. Nach Angaben aus dem ukrainischen Generalstab habe das Flugzeug Flugabwehrraketen S-300 an die Front bringen sollen. Unabhängige Angaben dazu, wen oder was das Flugzeug transportierte, gibt es aber weiterhin nicht. Gesichert ist weiterhin nur, dass eine Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 am Mittwoch in der Nähe des Dorfes Jablonowo in der westrussischen Oblast Belgorod abgestürzt ist.