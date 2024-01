Bahnausbau im Rheintal bekommt neuen Schwung

Es mag sperrig klingen, ist aber ein Grund zur Freude: Der Bund hat am Donnerstag gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verkündet, den Streckenausbau zwischen Wolfurt und Lochau sowie zwischen Hard und Lustenau in das „Zielnetz 2040“ aufgenommen zu haben. Das Zielnetz vereint jene Projekte, deren Realisierung der Bund in den kommenden 15 bis 20 Jahren besondere Priorität einräumt - und das sind natürlich gute Nachrichten für Vorarlberg.