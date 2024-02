Kindesabnahmen sind oft staatliche Willkür

Die Juristin sieht die rechtliche Lage sehr kritisch. Das eigenmächtige Eingriffsrecht der Jugendämter in die Obsorge der Eltern ist für sie „rechtlich bedenklich“. Es fehlt die unmittelbare gerichtliche Kontrolle dieser Sofortmaßnahmen. „Die derzeitigen Rechtsmittel nach Kindesabnahmen weisen gravierende Rechtsschutzdefizite auf“, so Beclin. Die Aufgabenverteilung zwischen Gerichten und Jugendämtern stelle sich in der Praxis so dar, dass anders als eigentlich vorgesehen „die Jugendämter Herr des Fahrens sind“. Die „Krone“ hat über fragwürdige zwei Kindesabnahmen berichtet.