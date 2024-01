Um 1 Uhr im Bett: Feller wünscht sich Änderung

Zwei Slaloms in Adelboden und Wengen gewonnen, ein vierter Platz in Kitzbühel, Rang fünf in Schladming, das Rote Trikot des Disziplin-Leaders, zusätzlich der zweite Platz im Nacht-Riesentorlauf auf der Planai - die Liste der sportlichen Errungenschaften Fellers in den vergangenen drei Wochen kann sich durchaus sehen lassen. Am Mittwochabend zog der Tiroler eine positive Zwischenbilanz, wenngleich die Schattenseiten sich zuletzt immer deutlicher bemerkbar machten, wie er erklärte.