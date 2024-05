Max Eberl: „Uli ist Bayern München und Thomas …“

Eberl scheint sich mit seinen Aussagen jedenfalls nicht auf eine Seite stellen zu wollen. Fakt ist: Spätestens im Sommer wird das Thema ohnehin erledigt sein, Tuchel wird mit Saisonende nämlich seine Koffer packen müssen. Wieso deshalb die öffentliche Kritik Hoeneß‘? Will sich der 72-Jährige einfach nur wieder in die Schlagzeilen bringen oder steckt in der Nachricht etwa eine versteckte Botschaft an Tuchels Nachfolger – a la: „Trainer hin oder her: Das Machtwort habe immer noch ich“?