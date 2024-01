Herren-Slalom in Schladming ab 17.45 Uhr LIVE

Nach zwei Siegen nacheinander auf der Schweiz-Tour in Adelboden und Wengen verpasste der Fieberbrunner zuletzt bei seinem Heimrennen in Kitzbühel als Vierter das Podium. „Das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, das sacken zu lassen“, meinte er am Tag danach, ergänzte aber gleich darauf: „Am Anfang der Saison haben wir gesagt, wenn wir an schlechten Tagen immer noch gute Ergebnisse fahren, dann passt es. Das muss unser Ziel sein, und daher kann man definitiv auch was Positives sehen.“