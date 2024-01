Kitzbühel-Opfer: „Ihr habt mir das Leben gerettet“

Mit dem Gesicht voran auf das Eis

Szollos, der gemeinsam mit seiner Schwester in Waidhofen in Niederösterreich ausgebildet wurde, ging im Abschlusstraining in Kitzbühel mit Startnummer 69 auf die Piste. Doch die Mausefalle wurde ihm zu Verhängnis - die Folge war ein schlimmer Sturz. „Ich bin nach der Landung auf eine kleine Unebenheit gestoßen, habe meinen Ski verloren und bin mit dem Gesicht voran auf das Eis gestürzt“, schildert er.