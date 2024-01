Cora Schumacher reagiert auf Pochers Demütigungen

Dass Pocher sie unter der Gürtellinie beleidigte, lässt Cora betonte kalt. „Ich hab ihn so‘n bisschen aus der Ruhe gebracht“, grinste sie. Warum Olli Cora so bloßstellte, konnte aber auch sie sich nicht erklären. „Seid mir nicht böse, aber das frage ich mich schon seit 20 Jahren, was durch seinen Kopf geht. Und da bin ich mit Sicherheit nicht die einzige Frau, also bitte.“