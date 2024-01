Schumacher beim Sex mit „famous Boy“ angesteckt

„Den kennt man halt“

Die anderen wollten das natürlich genauer wissen, was da los ist und was da läuft. „Ihr stellt mich immer so dar als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet“, erklärte sie daraufhin und wollte im Dschungeltelefon nicht viel mehr sagen, außer: „Na gut, man kennt den halt!“ Es war übrigens Mitte Dezember, dass sie auf Instagram lamentierte, sie hätte sich eine Corona-Infektion eingefangen.