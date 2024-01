Mit Stirnlampen hinein in das große Eisvergnügen

Mit dabei waren Kufen-Spezialisten von 15 und 75 Jahren. Einige fahren nur 100 Kilometer. Der Weltrekord in dieser Disziplin liegt bei 5 Stunden und 11 Minuten. „Da fahren die Profis mit ihren Eisschnelllaufschuhen einen Schnitt von sagenhaften 40 km/h“, staunt Michor. „Ich würde so ein Höllentempo gerade einmal zehn Minuten durchhalten. Die Volksläufer gehen es nicht ganz so geschwind an, sie sind bis zu zehn Stunden unterwegs“, erzählt Michor.