Polizei stoppte Vietnamesen mit Tiger im Auto

Als er schließlich gestoppt werden konnte, gab er zu, den Tiger für umgerechnet 110 Euro von der Stadt Dong Ha in den Distrikt Huong Hoa an der Grenze zu Laos zu transportieren. Die 200 Kilogramm schwere Raubkatze war in einem extrem kleinen Eisenkäfig untergebracht. Auf Bildern war zu sehen, dass das Tier so gut wie keinen Bewegungsspielraum hatte.