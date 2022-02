Vier Tiger seit 15 Jahren in Zugwaggon eingesperrt

Die Privathaltung von Wildtieren ist in Argentinien illegal, daher informierte der Bauer, der sich nach bestem Gewissen um die Tiger kümmerte, die Behörden zunächst nicht. Da die Tiere nicht sterilisiert sind, wurden über die Jahre Junge geboren. Mittlerweile leben die Tiger zu viert im Zugwaggon. Als die Behörden 2021 auf die unzureichenden Haltungsbedingungen der Tiger aufmerksam wurden, suchten sie nach einer Lösung: Ein „Vier Pfoten“-Team wird in den kommenden Wochen auf Einladung des Ministeriums für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung nach Argentinien reisen, um die Tiger in das von der Tierschutzorganisation geführte „Lionsrock“ Großkatzenschutzzentrum in Südafrika zu bringen.