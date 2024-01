Bundeswehr soll künftig auch Ausländer rekrutieren

„Minister Pistorius selbst hat erklärt, die Bundeswehr müsse in fünf bis acht Jahren kriegstüchtig sein. Das ist in Fragen einer Personalstrategie ein furchtbar kurzer Zeitraum. Er sollte also schleunigst handeln“, richtete Wadepuhl dem Verteidigungsminister aus. Dieser wiederum erklärte gegenüber dem „Tagesspiegel“: „Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden.“ Damit spielte der SPD-Politiker unter anderem auf die französische Fremdenlegion an. „Wir widmen uns diesem Thema mit der gebotenen Gründlichkeit, stehen aber noch am Anfang“, versicherte der Verteidigungsminister.