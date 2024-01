Serbiens Regierung will Rückkehr zur Wehrpflicht

Verteidigungsminister Milos Vucevic will dem Vernehmen nach in Kürze einen entsprechenden Vorschlag präsentieren. Es gebe aus Gründen der Sicherheit einen vermehrten Bedarf an Rekruten, die jederzeit bereit seien, den Staat zu verteidigen, meinte Vucevic am Donnerstag gegenüber dem TV-Sender Happy.