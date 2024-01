Paukenschlag | 8 Monate Zeit

8 Monate Zeit. Zu einer großen Rede gehören auch große Appetithappen - und die werden bereits einige Tage vor der Nehammer-Rede verteilt. So sickerte gestern durch, dass die ÖVPstark auf das Thema Steuersenkungen setzt, ist Österreich doch unter den Top-3-Ländern bei Steuern und Abgaben in Europa. Nehammers Plan: Überstunden sollen zur Gänze von der Steuer befreit werden, was nicht zuletzt Polizisten und Soldaten sowie den vielen Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zugutekommen würde. Die ersten Einblicke in Nehammers Plan kommentiert heute Rainer Nowak in der „Krone“. Er pflichtet dem ÖVP-Chef bei, wenn er zum Ausdruck bringen wird, dass Leistungsdenken und soziale Marktwirtschaft zugunsten des Vollkasko-Sozialstaates gewichen seien, meint aber: „Wir fragen nun nicht, wer in den vergangenen Jahren Kanzler und Finanzminister stellte, sondern sehen das Glas voller werden.“ Nowak macht auch darauf aufmerksam, dass nun wieder so sei, was nach jeder dieser Reden galt: „Das alles sind Ankündigungen. In trockene Tücher muss es erst gebracht werden. Vor allem fehlt die Antwort auf die entscheidende Frage: Wie soll das alles finanziert werden?“ Aber das zu erklären - dafür hat der Kanzler und Wahlkämpfer ja nun acht Monate Zeit. Oder doch weitaus weniger?

