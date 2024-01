WAC-Boss Riegler: „Das ist absolut letztklassig!“

Empörung pur - diese hat Klagenfurt-Bürgermeister Christian Scheider bem WAC mit seiner in der „Krone“ getätigten Ankündigung in Sachen Fußball-Akademie ausgelöst. Dass die Stadt nur noch die Austria Klagenfurt unterstützen will - und die (wie schon im Oktober in der „Krone“ berichtet) Verträge fürs WAC-Internat gekündigt werden. . .