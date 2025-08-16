Dreister Dieb ließ sich in Hotel einschließen

In der Nacht auf Samstag kam es in einem Hotel in der Gemeinde Seeboden (Kärnten) zu einem raffinierten Diebstahl. Ein Krimineller ließ sich dort einschließen und schlug mitten in der Nacht zu ...
Ihren Augen nicht trauen konnten Angestellte eines Hotels in der Gemeinde Seeboden, als sie am Samstagmorgen an der Rezeption ihrer Arbeit nachgehen wollten – denn der Tresor war nicht mehr da.
Doch was war geschehen? „In der Nacht zum 16. August hat sich nach derzeitigem Erkenntnisstand ein unbekannter Täter in ein Hotel in der Gemeinde Seeboden, Bezirk Spittal an der Drau, einschließen lassen“, schildert die Polizei.
Dieb auf Videoüberwachung zu sehen
Die Auswertung der hauseigenen Überwachungskamera zeigte die Tathandlung: Kurz nach 2 Uhr hob der dreiste Dieb einen kleinen Standtresor aus einem Regal der Rezeption und verließ das Hotel. Er trug eine beige kurze Hose sowie ein helles blau-türkises T-Shirt mit aufgestellten Kragen.
Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise unter: 059133/2235. Die Schadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.