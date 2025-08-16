Dreister Dieb ließ sich in Hotel einschließen

Dieb auf Videoüberwachung zu sehen

Die Auswertung der hauseigenen Überwachungskamera zeigte die Tathandlung: Kurz nach 2 Uhr hob der dreiste Dieb einen kleinen Standtresor aus einem Regal der Rezeption und verließ das Hotel. Er trug eine beige kurze Hose sowie ein helles blau-türkises T-Shirt mit aufgestellten Kragen.