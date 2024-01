Achtung! Diese smarten Geräte belauschen Sie

„Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie Gedanken lesen können!“ - Mit dieser Verheißung machte der Online-Marketinganbieter CMG Local Solutions aus den USA Schlagzeilen. In einem Blogeintrag behauptete das Unternehmen, eine „neue Ära der Werbung“ einzuläuten und über „Active Listening“-Technik zu verfügen. „Durch die Einbeziehung und Analyse von Kundendaten, die aus Gesprächen rund um Smart-Geräte gewonnen werden, können wir genau bestimmen, wo und wann Kunden am wahrscheinlichsten mit Anzeigen interagieren“, so das Marketing-Unternehmen. Als der Blogeintrag medial die Runde machte, wurde er hastig gelöscht. Doch nun stellt sich die Frage: Echter Lauschangriff oder falsches Werbeversprechen?