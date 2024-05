Was man beim Camping beachten sollte

Ob mit dem Van durch Europa, am Festival zelten oder ein Urlaub am Campingplatz – immer öfter entdecken Reisebegeisterte Camping für sich. Das zeigt sich in den Nächtigungszahlen: 2023 verbuchten die heimischen Camping- und Stellplätze 8,3 Millionen Übernachtungen. Die besten Tipps für Einsteiger.