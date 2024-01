Celine Dion trauert um ihre Nichte

Schwerer Autounfall in Kanada

Der Unfall, in den die 51-Jährige verwickelt gewesen sei, habe sich demnach bereits am 28. Dezember 2023 in Saint-Thomas in der Nähe der kanadischen Stadt Joliette ereignet. Laut dem „Journal de Montréal“ ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten.