Wettmafia schlägt zu! Nach Rapid auch Altach Opfer

Rätselhafte Elfer-Pfiffe

Der Grund: Die türkischen Schiedsrichter hatten eindeutig schon das Endergebnis im Kopf, bevor sie überhaupt angepfiffen hatten. Wie schon Tage zuvor beim Rapid-Test in Belek. Das offenbarte sich in Minute 69, als der Referee nach einer Altach-Ecke auf den Elferpunkt zeigte. Zur Überraschung aller, regelwidrig war an der Aktion nämlich gar nichts. Neuzugang Ousmane Diawara versenkte den Penalty jedenfalls zum 1:0. Doch das war erst der Anfang des fragwürdigen Spektakels. Den zwei Minuten später zeigte der Schiri wieder auf den Punkt, dieses Mal im Altacher Strafraum.