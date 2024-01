Wettskandal! Rapid: „Wir waren da nur Passagiere“

Bereits um 7.30 Uhr stürmten Rapids Spieler am Freitag ins Zimmer von Roman Kerschbaum, holten den Jubilar zum 30. Geburtstag mit Torte, Tröten und Konfetti unsanft aus dem Schlaf. Typisch für die Stimmung in Rapids Belek-Camp. „Wir haben einen tollen Spirit, eine sensationelle Energie in der Truppe“, schwärmt Trainer Robert Klauß, der auch selbst aus dem Slapstick-2:1 im Test gegen Slovacko das Positive mitnimmt: „60 Minuten im Dauerregen mit diesen Schiedsrichtern - wenn du so etwas erlebst, schweißt dich das zusammen.“