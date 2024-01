ÖSV-Baustellen: „Müssen mit diesem Team auskommen“

Keine ÖSV-Damen in den Punkten

Erstmals seit 1985 schaffte es im Riesentorlauf keine einzige ÖSV-Läuferin in die Punkteränge. Der letzte Sieg in der Kerndisziplin verstaubt allmählich, er geht auf Eva-Maria Brem 2016 in Jasna zurück. Auch Liensbergers dritter Platz von Lienz ist über vier Jahre her.