Damen-Slalom in Jasna ab 9.30 Uhr LIVE

Für die ÖSV-Läuferinnen gilt es beim heutigen Slalom in Jasna einiges gutzumachen. Denn der Riesentorlauf am Samstag wurde zum Fiasko. Keine Österreicherin landete am Ende in den Punkterängen. Im Slalom sollen die ÖSV-Asse hingegen wieder angreifen. Angeführt von Katharina Liensberger sollen die Spitzenplätze ins Visier genommen werden.