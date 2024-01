Damen-Riesenslalom in Jasna ab 9.30 Uhr LIVE

Parallel zum Hahnenkamm-Spektakel in Kitzbühel steigt auch in der Slowakei ein Skifest vor vollen Tribünen. 30.000 Fans werden in Jasna zum Weltcup-Riesentorlauf am Samstag (9.30/13.00 Uhr) und beim nächsten Slalom-Duell zwischen Lokalmatadorin Petra Vlhova und US-Star Mikaela Shiffrin am Sonntag (9.30/12.15) erwartet. Das ÖSV-Team hofft auf eine Steigerung gegenüber Flachau.