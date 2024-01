Biden: Zweistaatenlösung mit Netanyahu machbar

Fast 25.000 Tote im Gazastreifen

Der Krieg im Nahen Osten hat mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober begonnen. Dabei kamen etwa 1140 Menschen ums Leben, rund 250 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Nach israelischen Angaben sind noch mehr als 130 Geiseln in der Gewalt der Hamas, wobei ein Teil von ihnen tot sein soll.