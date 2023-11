Palästinenser sollen „freiwillig umsiedeln“

13.000 Tote im Gazastreifen

In dem betroffenen Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen. Am 7. Oktober hatten hunderte Kämpfer der Hamas und anderer Terrororganisationen Israel überfallen und dort ungefähr 1200 Menschen getötet. Etwa 240 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Angriff begann Israels Heer mit massiven Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, zudem drangen Bodentruppen in das Gebiet an. Seither kamen laut Hamas-Angaben ungefähr 13.000 Menschen ums Leben.