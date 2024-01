Israel: Nur 15% wollen Netanyahu noch als Premier

23 Prozent der Befragten sprachen sich in der Umfrage für den Oppositionspolitiker Benny Gantz als Ministerpräsidenten aus, einem Politiker der Mitte und politischem Rivalen Netanyahus. Rund 30 Prozent wollten weder Netanyahu noch Gantz als Regierungschef. Gantz sitzt derzeit mit in Netanyahu Kriegskabinett. Der liberale Oppositionspolitiker Yair Lapid hatte sich dem Gremium nicht angeschlossen und dies mit der Beteiligung rechtsradikaler Parteien an der Regierung unter Netanyahu begründet.