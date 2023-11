Biden will Palästinenser-Regierung in Gaza

Abbas fordert sofortiges Ende des Gaza-Kriegs

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat unterdessen am Samstagabend zu einem sofortigen Ende des Kriegs im Gazastreifen aufgerufen. In einer Fernsehansprache forderte Abbas den US-Präsidenten Joe Biden dazu auf, „zu intervenieren und diese Aggression sofort zu stoppen“. Er fragte: „Worauf warten die USA angesichts des fortwährenden Völkermords an unserem Volk in Gaza?“