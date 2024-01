Multitalent Baumgartner jagt Olympiamedaille

Spaß haben, Gas geben, abliefern. So lautet das Motto von Sarah Baumgartner bei den Olympischen Jugendspielen in Gangwon (Kor). Im Skeletonbewerb (Montag, 8.30 MEZ) zählt sie zum erweiterten Favoritenkreis auf eine Medaille. „Ein Platz unter den Top-6 wäre mega cool“, will Baumgartner an Edelmetall schnuppern.