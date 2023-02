Fünf Medaillen zum Auftakt für Salzburg

Gold, Silber und Bronze im Nachwuchs

Auch in der Unter-18-Klasse konnten die Salzburger Talente anschreiben. Sarah Baumgartner (Union Salzburg LA) sicherte sich mit persönlicher Bestleistung von 5,58m im Weitsprung Gold. Dazu gesellten sich Kugelstoß-Silber für Paul Prechtl (Union Eugendorf LA) mit 13,51m sowie Bronze im 60-Meter-Sprint für Benedikt Kurz (Union Salzburg LA). Kurz kam per Fotofinish in persönlicher Bestleistung von 7,30 Sekunden ins Ziel, hatte um 0,293 Sekunden gegenüber Stefan Huber (IAC) die Nase vorne.