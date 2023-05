Sarah Baumgartner: „Ich brauche den Nervenkitzel“

Sarah Baumgartner ist wieder ganz in ihrem Element. Nach dem Saisonstart beim Wasserburger Altstadtspringen („ein cooler Event – es wäre mega, so etwas auch in Salzburg zu haben“) überzeugte sie am vergangenen Wochenende bei den Vereinsmeisterschaften im Stabhochsprung (Sieg mit 3,60 m). Dort fühlt sich die SSM-Sportlerin auch am wohlsten. „Ich war schon immer Leichtathletin und werde auch dabei bleiben. Langfristig ist es mein großes Ziel, einmal bei Olympischen Spielen ganz vorne dabei zu sein.“ Am liebsten eben im Stabhochsprung.