„Ich bin der letzte Zeuge des elffachen Mörders“

„Ich bin der letzte lebende Zeuge des Innviertler Elffachmörders Georg Hamminger“ - mit diesen Worten stellte sich Josef Holzleitner (88) aus Kematen an der Krems bei seinem Anruf in der „Krone“-Redaktion vor. Lesen Sie in unserer Plus-Geschichte, welche furchtbaren Erinnerungen Holzleitner bis ins hohe Alter verfolgen.