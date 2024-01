Landtag heißt Jugend weiterhin willkommen

Landtagspräsident Robert Hergovich hat 2024 zum „Jahr der Demokratie“ erklärt. Fortgesetzt wird auch das Projekt „Jugend im Landtag“. Seit Oktober 2021 haben rund 1090 Schüler aus höheren Schulen im Burgenland daran teilgenommen. „Nur eine starke Demokratie ist der Garant für Freiheit. Daher müssen wir aufpassen und alles tun, damit unsere Demokratie gestärkt wird“, so Hergovich. Es sei ganz wichtig, dass schon in jungen Jahren vermittelt werde, was Demokratie bedeutet und wie sie funktioniert.