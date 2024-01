Steiermark: Schwere Geburt für neue Ambulanzen

Die neue Ambulanz am LKH Mürzzuschlag, das zum Verbund Hochsteiermark gehört, ist laut Johannes Koinig (Kages) bereits in Betrieb. Jene in Voitsberg und Weiz sind es ebenso.

(Bild: Peter Bernthaler, Kages/www.christianjungwirth.com, Christian Jauschowetz Krone KREATIV,)