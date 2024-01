Pierer befürchtet: „Irgendwann sind wir Hallstatt“

„Wir sehen unseren Standort am Pannenstreifen mit eingeschalteter Warnblinkanlage, wo gewartet wird, dass die Pannenhilfe kommt“ - so beschrieb Joachim Haindl-Grutsch, der Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich, am Freitag die Situation in Österreich.