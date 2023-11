„Was auch immer rauskommt, wird Lawine auslösen“

Er polterte weniger als üblich und trotzdem spürte man mit jedem Wort, wie besorgt der gebürtige Steirer Stefan Pierer ist und wie kritisch er die Entwicklungen in Österreich und in Europa sieht. „Zu Jahresbeginn waren meine Erwartungen an dieses Jahr realistisch optimistisch, aber jetzt würde ich sagen, es ist realistisch hart, was auf uns zukommt“, betonte der KTM-Chef beim Advent-Empfang der Industriellenvereinigung Oberösterreich in der Tabakfabrik in Linz. In seiner Ansprache sagte der Sprecher der heimischen Industrie über ...