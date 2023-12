Warum viele Mieter jetzt eine Gutschrift erhalten

Nach der Sonderzahlung im Herbst (halbe Netto-Miete) schüttet die Stadt jetzt den Gemeindebau-Bonus Teil 2 aus. Jene Mieter, deren Mietzins in den Jahren 2022 und 2023 erhöht wurde, erhalten eine Gutschrift in Form eines Stufenbonus. Diese Gutschrift orientiert sich am Ausmaß der stattgefundenen Erhöhung in diesem Zeitraum.