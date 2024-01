Forstarbeiter musste eine Stunde um Hilfe rufen

Der 72-Jährige war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in Matrei in Osttirol in einem Wald mit Holzarbeiten beschäftigt. Der rutschige Waldboden wurde dem Mann zum Verhängnis. Er rutschte aus und stürzte 30 Meter ab. Er blieb verletzt am Boden liegen und konnte nicht mehr aufstehen. Da er kein Handy mithatte, musste er um Hilfe rufen.