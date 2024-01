ÖSV-Adlerin jagt in Zao ihren sechsten Triumph

Ebenfalls in Sapporo war es, wo die Heeressportlerin am 12. Jänner 2020 ihren allerersten Weltcupsieg feiern durfte. Damals setzte sich Eva vor Maren Lundby (Nor) und Teamkollegin Dani Iraschko-Stolz durch. Am vergangenen Samstag triumphierte Pinkelnig zum zweiten Mal auf der Okurayama-Schanze - der insgesamt 15. Weltcupsieg ihrer Karriere.