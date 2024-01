Neusiedler See ist bereits 25.000 Jahre alt

Heutige Form des Sees existiert seit 6600 Jahren

Die jahrelangen Spekulationen wie alt der See tatsächlich ist, kamen nicht von ungefähr. Die Altersbestimmung ist laut der Boku komplizierter als bei anderen Gewässern. Üblicherweise werde so tief in den Grund eines Sees gebohrt, bis man dessen Basis erreicht. Danach werde die älteste Schicht datiert. Weil der See so flach ist, gibt es laut den Forschern eine solche basale Schicht nicht. Hinzu kommt, dass Wellen, die durch den Wind entstehen, den Grund des Sees erreichen und das Sediment laufend durchmischen. In seiner heutigen Form dürfte der Neusiedler See seit rund 6600 Jahren existieren.