„Müssen Verhältnisse wie in Berlin verhindern!“

„Längst sind nicht mehr bloß Haushalte mit niedrigen Einkommen von den hohen Wohnkosten betroffen“, warnt Arbeiterkammerpräsident Günther Goach. „In manchen Fällen machen diese schon zwischen 50 und 60 Prozent des Haushaltseinkommens aus.“ Die Kosten sind bei privaten Anbietern pro Quadratmeter mit 13,08 Euro in Villach am höchsten, Klagenfurt folgt mit 12,15. Im Vergleich dazu kommen Genossenschaftswohnungen auf maximal 9,22 Euro, ebenfalls in Villach.